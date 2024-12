Naufrágio de embarcação com migrantes deixa oito mortos na Grécia

A Guarda Costeira, com a ajuda de um helicóptero, prossegue com as buscas por sobreviventes.

A Grécia registrou em 2024 um aumento de 25% na chegada de migrantes ao país este ano, segundo o Ministério da Migração.

Nas últimas semanas foram registrados vários acidentes semelhantes e, em novembro, nove migrantes, incluindo seis menores de idade e duas mulheres, morreram perto das ilhas de Samos e Lesbos.

No fim de semana passado, cinco pessoas morreram em um naufrágio perto da ilha de Creta.

