Tales: PT não abre mão da Saúde nem da coordenação política

Em meio a isso, o colunista lembra que há uma denúncia envolvendo o União Brasil, relacionada ao desvio de emendas parlamentares.

O União Brasil, por exemplo, está com um problema do tamanho de um bonde. Porque surgiu uma denúncia de que a cúpula do União Brasil toda está envolvida em uma roubalheira grande com o desvio de emendas parlamentares.

A cúpula toda do União Brasil. E há temor de que isso esbarre tanto no Elmar Nascimento, que era líder aqui, foi preterido na disputa pelo comando da Câmara e que seria um candidato a ministro, como no provável futuro presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre.

Então, tem que resolver esse imbróglio que o União Brasil está metido para saber o que vai sobrar. Está uma sopa de letras de apoio ao governo disputando um lugar nessa dança de cadeiras.

Tales Faria, colunista do UOL

Economista: 'Mercado tenta domesticar quem está na cadeira presidencial'

Em meio à crise de alta do dólar, o mercado financeiro tenta domesticar quem senta na cadeira presidencial, opinou a professora e economista Juliane Furno.