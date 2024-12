ONG projeta 170 feminicídios na Venezuela no encerramento de 2024

Os dados oficiais sobre a violência de gênero na Venezuela são escassos.

Um informe da associação civil franco-argentina MundoSur, com a colaboração de várias organizações, inclusive a Utopix, situa a Venezuela como o sétimo país latino-americano com mais feminicídios no primeiro semestre de 2024, embora longe do Brasil que, com dez vezes mais casos, lidera o índice, que não inclui o México.

