Número de mortos em acidente de ônibus em MG sobe para 41

As autoridades aumentaram para 41 o número de mortos no acidente de ônibus na madrugada de sábado no interior de Minas Gerais, o mais grave em rodovias federais do Brasil desde 2007.

A Polícia Civil mineira confirmou a entrada de 41 corpos no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

O ônibus saiu de São Paulo e viajava pela rodovia BR-116 com destino ao estado da Bahia quando sofreu o acidente na altura do município mineiro de Teófilo Otoni, por volta das quatro da manhã de sábado.