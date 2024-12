Trump ameaça adotar tarifas se UE não comprar mais gás e petróleo dos EUA

Em seu comentário, Trump evocou o déficit comercial dos EUA com a União Europeia.

As importações de mercadorias da UE alcançaram US$ 553,3 bilhões em 2022 (cerca de 2,9 trilhões de reais em cotação da época) nos Estados Unidos, enquanto as exportações para o velho continente foram de US$ 350,8 bilhões (1,8 trilhão de reais), de acordo com dados dos EUA.

A UE reagiu, nesta sexta-feira, dizendo que estava pronta para encontrar os "meios para reforçar um relacionamento já forte, incluindo a discussão de interesses comuns no setor de energia" com Trump, de acordo com um porta-voz da Comissão Europeia.

"Substancial"

A UE enfatizou que toda a balança comercial deve ser levada em consideração.

É verdade que a UE tem um superávit comercial "substancial" em bens, mas os EUA têm um superávit igualmente "substancial" em serviços. "Isso nem sempre é levado em conta nas mensagens públicas", disse o porta-voz, quando perguntado sobre a postagem de Trump.