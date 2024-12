Partidos pró-Europa da Romênia formam governo e anunciam candidato único à presidência

Quatro partidos políticos pró-Europa alcançaram um acordo nesta segunda-feira (23) para formar o governo na Romênia, diante do avanço da extrema direita, e designaram um candidato único para as próximas eleições presidenciais, após a anulação do pleito anterior.

Marcel Ciolacu, líder do Partido Social-Democrata que governa o país, foi nomeado primeiro-ministro, anunciou o presidente em fim de mandato, o liberal Klaus Iohannis.

O país está em uma profunda crise política desde que as eleições presidenciais foram anuladas no início do mês, depois que um candidato de extrema direita foi o mais votado no primeiro turno, em meio a acusações de interferência russa.