Força-tarefa encerra buscas e confirma 10 mortes em acidente em Gramado

Bombeiros avaliam risco estrutural em edificações atingidas. Uma pousada atingida pelos destroços corre risco de desabar. Há rachadura do teto ao chão e a estrutura está comprometida. Hóspedes e funcionários foram retirados do local logo após o acidente. Moradores do entorno também foram retirados do local. Mas não há risco de explosão, segundo o Corpo de Bombeiros.

Tapumes ao redor do terreno. A medida adotada pela força-tarefa é para evitar a circulação de pessoas no local.

Fluxo de veículos está parcialmente liberado. Em um primeiro momento, a circulação de carros na Avenida das Hortênsias havia sido bloqueado. Segundo a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), agora há liberação para tráfego em pista simples em ambos os sentidos.

Aeronave despencou logo após a decolagem. De acordo com as autoridades, o avião de pequeno porte saiu do aeroporto de Canela e iria para Jundiaí (SP) e despencou logo após a decolagem, atingindo a estrutura de um prédio em obras, um hotel e caindo sobre uma loja de móveis.