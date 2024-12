Prefeito eleito de Itu (SP) é condenado por show de Alexandre Pires em 2009

O prefeito eleito de Itu (SP), Herculano Passos (Republicanos), foi condenado por improbidade administrativa em razão de um contrato no valor de R$ 70 mil para um show do cantor Alexandre Pires, realizado sem licitação em 2009.

O que aconteceu

Ainda cabe recurso e Herculano Passos poderá assumir em janeiro. A decisão é da última terça-feira (17) e o processo foi motivado por uma ação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que viu irregularidade na ausência de licitação. A defesa do político nega as irregularidades e diz que vai recorrer (leia mais abaixo).

O valor total do acordo foi de R$ 73,8 mil. Em 13 de novembro de 2009, a Prefeitura de Itu celebrou o contrato número 147 com uma produtora de eventos artísticos, que previa a realização de um show de Alexandre Pires em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Na época Herculano Passos era o prefeito. Ele comandou a cidade por dois mandatos, de 2005 a 2012.