Coreia do Sul é uma 'sociedade superenvelhecida' com uma população em queda

As pessoas com 65 anos ou mais representam 20% (10 milhões) dos 51,2 milhões de habitantes registrados, informou o Ministério do Interior.

Com isso, a Coreia do Sul aparece ao lado do Japão, Alemanha e França como uma "sociedade superenvelhecida".

Os números também significam que a população idosa mais que dobrou desde 2008, quando era inferior a cinco milhões, segundo o ministério.

O governo investiu bilhões de dólares para estimular a taxa de natalidade, incluindo subsídios para o congelamento de óvulos.

Mas os esforços não apresentaram os resultados esperados. De acordo com as projeções, a população do país deve cair para 39 milhões em 2067, quando a idade média dos habitantes será de 62 anos.

Os especialistas citam vários motivos para o nível reduzido de casamentos e nascimentos, que incluem o custo elevado para criar filhos e os preços dos imóveis, assim como a competitividade da sociedade, que dificulta a contratação para empregos bem remunerados.