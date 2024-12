Mais de 25.000 sírios refugiados na Turquia retornaram após queda de Assad

O grupo inclui mais de meio milhão de pessoas que moram em Istambul, a maior cidade da Turquia.

Ancara mantém contato com as novas autoridades de Damasco para facilitar o retorno voluntário dos refugiados sírios.

O ministro do Interior da Turquia anunciou a criação de escritórios de gestão migratória na embaixada da Turquia em Damasco, reaberta após 12 anos, e no consulado em Aleppo, no norte da Síria.

rba/avl/es/fp

© Agence France-Presse