No meio do oceano: o Natal solitário dos velejadores do Vendée Globe

"Apesar de muitas vezes as condições serem difíceis com tudo o que acontece a bordo, tento manter uma espécie de vida normal, senão fica muito cansativo. Ainda mais no Natal", explica a velejadora de 50 anos.

"Com certeza, vou ligar para o meu filho, também para minha irmã e minha sobrinha", disse Samantha, que foi 13ª na classificação provisória da regata. Ela passará o Ano Novo perto do Ponto Nemo, considerado o local mais isolado do planeta, no Pacífico Sul, mas planeja compensar a solidão assistindo a um filme ou ouvindo música... se as condições meteorológicas permitirem.

- "Crise emocional" -

Para outros participantes, as festas não serão um período fácil. "Quando eu vir minha família reunida, corro o risco de sofrer uma crise emocional", admitiu a francesa Clarisse Crémer. Mãe de uma menina de dois anos, ela poderá ligar para o marido, o navegador Tanguy le Turquais, que também participa da volta ao mundo.

"Lógico, também quero receber notícias da minha filha", acrescenta Crémer, que com a falta de referência de tempo no mar, não pensa em decorações natalinas.

O francês Damien Seguin, por sua vez, já tem tudo esquematizado para este ano: "Vou passar meu segundo réveillon no mar. Há quatro anos me dei conta de que não me preparei bem para as festas, isso me frustrou um pouco", diz ele.