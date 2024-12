Azerbaijão acusa Rússia de tentar esconder causas de acidente aéreo

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou neste domingo (29) que o avião da Azerbaijan Airlines que caiu na última quarta-feira no Cazaquistão foi atingido por "disparos" provenientes do território russo e acusou Moscou de querer esconder as causas da tragédia.

Desde o dia do acidente, quando o avião caiu após não conseguir pousar em Grozny, no sul da Rússia, aumentaram as suspeitas de que um disparo da força antiaérea russa tenha atingido a aeronave.

Segundo um comunicado do Kremlin, o presidente russo, Vladimir Putin, se desculpou no sábado com Ilham Aliyev pelo "trágico acidente", que deixou 38 mortos.