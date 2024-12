Biden se diz 'entristecido' por acidente aéreo na Coreia do Sul e oferece ajuda

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste domingo (29) que ele e sua esposa, Jill, estão "profundamente entristecidos" com a notícia do trágico acidente aéreo ocorrido na Coreia do Sul e ofereceu ajuda ao país aliado.

"Nossos pensamentos e orações estão com aqueles afetados por esta tragédia", disse Biden em um comunicado divulgado pela Casa Branca, acrescentando que seu governo está pronto "para fornecer qualquer assistência necessária".

