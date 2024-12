Espanha prende 7 suspeitos de matarem 4 migrantes que viajavam rumo às Ilhas Canárias

As autoridades determinaram que "a embarcação havia partido inicialmente da Gâmbia e fez uma parada na ilha senegalesa de Bassoul, onde a maioria dos ocupantes embarcou".

Após três dias de navegação, "três dos chefes, responsáveis por manter a ordem dentro da embarcação, decidiram tomar represálias contra vários migrantes", precisou a Guarda Civil.

O motivo desses assassinatos, segundo a Guarda Civil, é que "um dos ocupantes, possivelmente abalado pela dureza da viagem, teve um episódio de desorientação, provocando os três chefes, que o culparam pelo infortúnio da travessia, agredindo a ele e aos que o defendiam com severas surras".

"Como castigo, supostamente decidiram assassinar quatro deles para aterrorizar o restante dos migrantes do caiaque", indicou a polícia espanhola.

A Espanha é uma das três principais portas de entrada da imigração para a Europa, junto com a Itália e a Grécia.

Desde o início do ano, 60.216 migrantes entraram ilegalmente na Espanha por mar ou terra, segundo as autoridades, que contabilizaram muitas mortes durante as travessias.