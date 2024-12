Exército israelense diz ter matado cerca de 20 combatentes em ataque a hospital em Gaza

O Exército confirmou no sábado que prendeu o diretor do hospital, o médico Hossam Abu Safiya, por suspeita de ser um militante do Hamas, assim como "mais de 240 terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica".

Estes últimos serão transferidos para Israel "para mais investigações", disse o Exército.

Após uma consulta da AFP, o Exército ainda não indicou se o diretor do hospital também será transferido.

"Esta é uma das maiores operações contra terroristas realizadas em um único local desde o início da guerra", disse o Exército.

"Alguns terroristas tentaram se passar por pacientes. Alguns até se esconderam em ambulâncias", acrescentou.

Israel acusa frequentemente o Hamas de usar hospitais como bases para preparar e lançar ataques contra as suas tropas, algo que o movimento islamista nega.