Em discurso de posse, Mello Araújo agradece Bolsonaro pela vice de Nunes

Mello Araújo foi indicação direta de Bolsonaro para vice de Nunes. A indicação foi condição imposta pelo ex-presidente para selar o apoio do PL à reeleição do prefeito.

Apoio tímido a Nunes. Apesar da aliança do PL com o prefeito, Bolsonaro fez uma campanha tímida de apoio pela reeleição de Nunes, com poucas aparições públicas ao lado dele e resistência a pedir voto para o emedebista.