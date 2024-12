Chelsea e Manchester United perdem pela 19ª rodada da Premier League

Dois dos gigantes do futebol inglês, Chelsea e Manchester United, não vivem bons momentos como mostraram as derrotas sofridas nesta segunda-feira (30) diante do Ipswich Town e do Newcastle, pela 19ª rodada do campeonato inglês.

O Chelsea, que até a derrota no último fim de semana para o Fulham havia emendado nove rodadas sem perder na Premier League, voltou a cair nesta segunda-feira contra o modesto Ipswich, que saiu na frente logo aos 12 minutos com um pênalti convertido por Liam Delap.

Depois de o jovem atacante de 21 anos quase marcar o segundo, o Chelsea começou a criar suas oportunidades de gol: Cole Palmer acertou a trave duas vezes (21' e 45'+1) e João Félix balançou a rede mas o lance foi anulado por impedimento do português (24').