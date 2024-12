Netanyahu exalta papel de Carter para a paz entre Israel e Egito

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou nesta segunda-feira (30) o papel do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter na paz entre Israel e Egito, considerando-o uma fonte de "esperança para as gerações futuras" pelo seu trabalho nos acordos de Camp David de 1978.

"Nos lembraremos do papel do presidente Carter no primeiro acordo de paz árabe-israelense, assinado pelo primeiro-ministro Menahem Begin e o presidente egípcio Anwar al-Sadat, um acordo de paz que se mantém há quase meio século e oferece esperança para as gerações futuras", escreveu Netanyahu na rede social X, no dia seguinte à morte de Carter, que faleceu aos 100 anos.

