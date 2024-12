Wall Street fecha sua penúltima sessão do ano em baixa

De acordo com o analista, não houve uma razão específica para a queda desta segunda-feira, exceto os "ajustes de carteira" pelos atores do mercado.

Hoje Wall Street também registrou uma "realização de lucros após os ganhos significativos deste ano", apontou Patrick O'Hare, da Briefing.com, em uma nota.

No mercado de títulos, a rentabilidade da dívida pública americana a 10 anos baixou consideravelmente, para 4,53%, frente aos 4,62% registrados no fechamento de sexta-feira.

Entre os movimentos de destaque, as ações da Boeing caíram (-2,31%) após a Coreia do Sul anunciar uma "inspeção completa" de todos os modelos Boeing 737-800 operados pelas companhias aéreas do país, depois de um acidente fatal com uma dessas aeronaves no país.

O setor de tecnologia, que teve um bom desempenho ao longo do ano, terminou em queda pela terceira sessão consecutiva, com a baixa de empresas como Apple (-1,30%), Microsoft (-1,24%), Broadcom (-2,55%) e Alphabet (-0,70%).

O gigante de semicondutores Nvidia foi um dos poucos valores do setor a subir levemente (+0,35%), após anunciar a conclusão da compra da companhia israelense de inteligência artificial Run:ai.