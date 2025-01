Ministros das Relações Exteriores de Alemanha e França se reúnem com novos governantes da Síria em Damasco

Baerbock disse que estava viajando para a Síria com uma "mão estendida" e também com "expectativas claras" em relação aos novos governantes, que, segundo ela, seriam julgados por suas ações.

"Sabemos de onde o HTS vem ideologicamente, o que ele fez no passado", disse Baerbock em uma declaração antes da viagem, acrescentando que um novo começo para as relações aconteceria apenas se não houvesse lugar para o extremismo e grupos radicais.

"Mas também ouvimos e vemos o desejo de moderação e de entendimento com outros atores importantes", acrescentou, citando as conversas com as Forças Democráticas Sírias Curdas, aliadas dos EUA.

O objetivo agora é que a Síria volte a ser um membro respeitado da comunidade internacional, disse, o que também faz parte dos interesses de segurança da Europa.

Da mesma forma, Barrot expressou sua esperança de uma Síria "soberana e segura" que não deixará espaço para o terrorismo, armas químicas ou agentes estrangeiros malignos, durante uma reunião com representantes de organizações da sociedade civil síria.

