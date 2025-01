Caso Gisèle Pelicot: Homens não identificados escaparam da Justiça na França

Um total de 51 homens foram condenados em dezembro na França por estuprarem Gisèle Pelicot, que foi dopada pelo marido durante uma década. Mas quantos mais escaparam da Justiça?

Homens escondidos sob pseudônimos, como "Laurent du Vaucluse" ou "Luc Pizza", entraram em contato com o marido da vítima, Dominique Pelicot, através do site coco.fr.

Entre julho de 2011 e outubro de 2020, este homem, agora com 72 anos, drogou sua então esposa Gisèle com ansiolíticos, para adormecê-la e estuprá-la com estranhos contatados online.