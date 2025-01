Mais de 500 animais morrem durante incêndio em shopping center nos EUA

Um incêndio que destruiu parcialmente um shopping center nos EUA matou 579 animais de estimação, principalmente aves, devido à inalação de fumaça.

O que aconteceu

O fogo começou na manhã desta sexta-feira (3) no shopping center Plaza Latina Bazaar, em Dallas, no Texas, atingindo uma loja de animais. O corpo de bombeiros da cidade informou que, embora as chamas não tenham chegado à loja, a fumaça foi fatal para os animais. Entre as vítimas estavam aves, galinhas, hamsters, dois cães e dois gatos.

O incêndio mobilizou cerca de 45 bombeiros. De acordo com Jason Evans, porta-voz da corporação, o fogo foi extinto em pouco mais de duas horas. A estrutura do shopping sofreu danos significativos, incluindo o colapso parcial do teto. Os bombeiros utilizaram mangueiras manuais e três caminhões com escadas para combater as chamas.