Exército israelense afirma que dois 'projéteis' foram disparados do norte de Gaza

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou na quarta-feira intensificar os ataques na Faixa de Gaza se o Hamas continuar a atacar Israel.

"Se o Hamas não libertar os reféns israelenses mantidos em Gaza em breve (...) e continuar disparando contra a população israelense, ele se expõe a ataques de uma intensidade que Gaza não vê há algum tempo", disse ele.

O Exército israelense intensificou sua ofensiva terrestre e aérea no norte de Gaza a partir de 6 de outubro, dizendo que queria impedir que os combatentes do Hamas se reagrupassem na área.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada pelo ataque do grupo islamista em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que matou 1.208 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais.

A campanha de retaliação israelense em Gaza matou mais de 45.500 palestinos, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

