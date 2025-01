Vini é expulso mas Real Madrid vence Valencia de virada (2-1) e assume liderança da LaLiga

O brasileiro se envolveu numa confusão com o goleiro Dimitrievski quando seu time perdia por 1 a 0. Vini caiu na área e recebeu um tapinha do macedônio. Irritado, o atacante se levantou e empurrou o rosto do goleiro. O árbitro consultou o VAR e expulsou o astro do Real Madrid.

Este jogo, correspondente à 12ª rodada, deveria ter sido disputado no final de outubro, mas foi adiado devido às trágicas inundações sofridas naqueles dias na região de Valência, onde foram registadas mais de duzentas mortes.

Pouco mais de dois meses depois desse drama, os torcedores do Valencia ficaram frustrados no jogo em que também estreou o seu novo treinador, Carlos Corberán, no lugar de Rubén Baraja, demitido às vésperas do Natal devido aos maus resultados.

Na classificação, o Real Madrid soma agora 43 pontos, dois a mais que o Atlético de Madrid (41). Os 'colchoneros' têm um jogo a menos que os seus vizinhos 'merengues'.

Em terceiro lugar está o Barcelona (38 pontos), que já está cinco pontos atrás do Real Madrid.

Para o Valencia (19º), a derrota continua a agravar a sua crise. O time continua afundando, a quatro pontos da zona de permanência na primeira divisão espanhola.