Equador inicia campanha para eleições gerais apesar do desgaste político e violência do narcotráfico

A campanha para as eleições gerais de fevereiro no Equador começou neste domingo (5) em meio a uma guerra contra organizações do tráfico de drogas e disputas de poder lideradas pelo presidente Daniel Noboa, o favorito para a reeleição. Com 16 candidatos presidenciais, incluindo a esquerdista Luisa González, que disputou a eleição antecipada de 2023 com Noboa, e o líder indígena Leônidas Iza, a campanha será realizada até a meia-noite de 6 de fevereiro, três dias antes das eleições.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) conclamou os candidatos a realizarem uma campanha "de tolerância e respeito mútuo que promova o debate racional, uma cultura de paz e a coexistência democrática".

Apesar do desgaste político causado por fatores como a violência do narcotráfico que mantém a população com medo e uma seca severa que resultou em apagões por até três meses consecutivos e até 14 horas por dia, Noboa continua liderando as intenções de voto com 33%.