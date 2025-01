PSG vence Monaco (1-0) e é campeão da Supercopa da França

O Monaco, que em dezembro foi derrotado pelo PSG por 4 a 2 no Campeonato Francês, se mostrou ambicioso e com sede de revanche. As duas equipes fizeram um jogo franco, com oportunidades para ambos os lados, mas o maior volume do time da capital acabou decidindo a partida.

Depois do cancelamento da Supercopa da França na China, o estádio 974, que recebeu jogos da Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi palco da partida que decidiu o primeiro título do futebol francês no ano.

Atual líder da Ligue 1, o PSG agora volta suas atenções para os jogos decisivos que tem pela frente para seguir com vida na Liga dos Campeões da Europa, contra Manchester City e Stuttgart, nos dias 22 e 29 de janeiro.

