Vídeo não mostra Bolsonaro sendo chamado de assassino no CE

Por que é falso

Pessoas gritavam "fora, Camilo". Em uma busca no Google pela legenda do post enganoso é possível encontrar uma matéria do portal de notícias cearense O Povo, que explica o contexto original do vídeo (leia aqui). Um vídeo semelhante também foi publicado no Facebook do jornal. Veja abaixo:

O vídeo é de fevereiro de 2021, durante a pandemia. Segundo o jornal, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro gritavam contra o então governador do Ceará, Camilo Santana (PT), em evento com a presença de Bolsonaro. Camilo não participou da agenda com o então presidente e criticou as aglomerações durante a crise sanitária da Covid-19 (aqui).

Desinformação já foi desmentida. Este mesmo vídeo com o conteúdo desinformativo foi verificado pela Lupa em junho de 2021 (aqui).

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava 127 mil visualizações, 8.917 curtidas e 1.477 compartilhamentos.