MDIC projeta superávit comercial de US$ 60 bi a US$ 80 bi em 2025

Brasília, 6 - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou nesta segunda-feira, 6, que prevê um superávit de US$ 60 bilhões a US$ 80 bilhões da balança comercial em 2025. Dessa vez, a pasta não cravou um número em sua apresentação. O saldo de 2024 fechou em US$ 74,6 bilhões. De acordo com a primeira projeção da pasta, é esperado que as exportações brasileiras somem de US$ 320 bilhões a US$ 360 bilhões em 2025, ante os US$ 337 bilhões de 2024, que foi o segundo maior valor exportado da série histórica.Para as importações, é esperado um valor entre US$ 260 bilhões a US$ 280 bilhões, ante os US$ 262,5 bilhões do ano anterior, também o segundo maior valor importado da série. Por fim, em relação à corrente de comércio, o governo projeta um valor entre US$ 580 bilhões e US$ 640 bilhões em 2025.