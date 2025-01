Síria anuncia retomada de voos internacionais em Damasco na terça-feira

Aviões de ajuda internacional estão chegando na Síria, e os voos internos também estão sendo retomados.

A primeira aeronave de ajuda egípcia aterrissou em Damasco no sábado, levando a primeira remessa de ajuda humanitária enviada pelo Cairo desde a queda do regime de Bashar al Assad em 8 de dezembro, anunciou o ministro das Relações Exteriores do Egito.

Na quinta-feira, a Qatar Airways anunciou a retomada dos voos para a capital síria a partir de terça-feira, após uma interrupção de quase 13 anos.

Em 18 de dezembro, o primeiro voo desde que a coalizão rebelde destituiu Assad decolou em Damasco com destino à Aleppo, no norte do país, de acordo com repórteres da AFP.

