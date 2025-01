Gauff e Fritz dão aos EUA o título da United Cup

Liderados por suas duas estrelas, Coco Gauff e Taylor Fritz, os Estados Unidos conquistaram o título da United Cup ao vencerem a Polônia na final disputada neste domingo (5), em Sydney.

Gauff, de 20 anos e número 3 no ranking da WTA, deu o primeiro ponto à equipe americana ao vencer Iga Swiatek (N.2) por 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 51 minutos de jogo.

Sem encontrar a consistência necessária com seus respectivos serviços, com uma série de quebras, a americana foi um pouco mais eficiente com seu saque nos momentos decisivos, vencendo 74% dos pontos com o primeiro serviço.