Emissário dos EUA afirma que Israel começou a se retirar de cidade libanesa na fronteira

O emissário americano Amos Hochstein afirmou que as forças israelenses começaram a se retirar, nesta segunda-feira (6), da cidade fronteiriça de Naqura, no sul do Líbano, mais de um mês após a entrada em vigor de um cessar-fogo com o Hezbollah.

"Os militares israelenses iniciaram sua retirada de Naqura [...] e voltaram hoje para Israel, para o sul da linha azul", declarou, em referência à demarcação estabelecida pela ONU na fronteira sul do Líbano.

"Esta retirada continuará até que as forças israelenses saiam totalmente do Líbano e o exército libanês continue seu deslocamento para o sul e ao longo da linha azul", afirmou Hochstein.