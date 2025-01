Maduro anuncia captura de sete 'mercenários' na Venezuela, incluídos dois americanos

"Dois pistoleiros colombianos capturados", acrescentou Maduro, "e três mercenários que vinham da guerra da Ucrânia para trazer violência ao país".

O governo venezuelano anunciou ontem a captura de outras 125 pessoas. "As operações continuam", advertiu. "Temos que estar atentos e preparados."

A oposição convocou protestos para a quinta-feira, que serão liderados pela opositora María Corina Machado, atualmente na clandestinidade.

As autoridades venezuelanas mobilizaram um grande esquema de segurança para a posse de Maduro, com policiais encapuzados nos acessos de Caracas e nos arredores do palácio de governo e do Parlamento. A estações do metrô da capital estão sendo vigiadas por agentes armados.

A reeleição de Maduro provocou protestos que tiveram como saldo 28 mortos, 200 feridos e mais de 2.400 detidos, incluídos adolescentes, que também foram acusados de terrorismo e mandados para prisões de segurança máxima. Cerca de 1.500 foram liberados.

