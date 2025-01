João Fonseca, o trunfo do Brasil para vencer a França na Copa Davis

Em dezembro, ele se tornou o primeiro latino-americano a conquistar o título do Next Generation (ATP NextGen) e o segundo tenista mais jovem a conquistá-lo, atrás do italiano Jannik Sinner e à frente do espanhol Carlos Alcaraz.

No sábado, logo no início do ano, conquistou seu segundo troféu Challenger ao vencer o Canberra Open, da categoria 125.

Fonseca será acompanhado no torneio de simples por Thiago Wild, o brasileiro mais bem colocado no ranking (76º), e Matheus Pucinelli (300º), informou a Confederação Brasileira de Tênis em comunicado.

Thiago Monteiro (106º), que integra regularmente a equipe brasileira, é o grande ausente para a primeira série da temporada.

"Escolhi esses nomes pensando nas condições que vamos enfrentar na França, já que Wild e Fonseca têm estilos que se encaixam no carpete com quadra coberta", disse o capitão brasileiro Jaime Oncins na nota.

"Acho que esta é a equipe certa para enfrentar os nossos adversários", acrescentou.