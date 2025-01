Real Madrid goleia Deportiva Minera (5-0) e avança às oitavas da Copa do Rei

Não houve surpresa em Cartagena, na Espanha. O Real Madrid, atual campeão da LaLiga e da Europa, venceu com tranquilidade o jogo da fase de 16 avos-de-final da Copa do Rei diante da Deportiva Minera (5-0), modesto time da quarta divisão do futebol espanhol, nesta segunda-feira (6).

A equipe 'merengue' venceu com a mesma autoridade mostrada no sábado pelo Barcelona contra outra equipe semi-amadora, o Barbastro (4-0).

Os gols do uruguaio Fede Valverde, num potente chute de dentro da área logo aos 5 minutos, e do francês Camavinga, de cabeça pouco depois (13'), pareciam indicar uma goleada estrondosa para o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, mas no final 'apenas' mais três gols foram marcados: do jovem turco Arda Güler (28' e 88') e do veterano craque croata Luka Modric (55').