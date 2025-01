Rússia anuncia conquista da cidade de Kurakhove, no leste da Ucrânia

As forças russas conquistaram a cidade mineira de Kurakhove, no leste da Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira (6), após meses de constantes progressos na região.

As unidades russas "libertaram completamente a cidade de Kurakhove, a maior aglomeração do sudoeste do Donbass", disse o Ministério em uma mensagem no Telegram.

O Ministério afirmou que a cidade é um "centro logístico importante" e que sua conquista permitirá às forças russas se apoderarem do resto da região de Donetsk "a um ritmo acelerado".