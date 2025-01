Trudeau rejeita enfaticamente ideia de Trump de forçar Canadá a se tornar Estado dos EUA

"Não, força econômica", respondeu. "Porque o Canadá e os Estados Unidos, isso seria algo muito grande".

Trump, que há muito tempo reclama do superávit comercial do Canadá com os EUA, havia dito anteriormente a repórteres que a fronteira era uma "linha traçada artificialmente".

Trump ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre importações do Canadá, que envia 75% de todas as exportações de bens e serviços para os EUA.

Mais cedo nesta terça-feira, a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse que os comentários de Trump "mostram uma completa falta de compreensão do que faz do Canadá um país forte... Nunca recuaremos diante de ameaças".

