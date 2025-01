Sabalenka amplia vantagem no topo do ranking da WTA; Bia Haddad é Top 20

Tanto Bia quanto Andreeva foram beneficiadas pela perda de duas posições da letã Jelena Ostapenko, 17ª na lista.

A americana Madison Keys (20ª), finalista do US Open em 2017, voltou ao Top 20, aproveitando a queda da bielorrussa Victoria Azarenka (22ª), ex-número 1 do mundo.

E a japonesa Naomi Osaka (50ª), que também já ocupou o topo do ranking, entrou no Top 50 um ano depois de retornar ao circuito, apesar de ter abandonado a final do torneio de Auckland no domingo por lesão.

-- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.656 pts

2. Iga Swiatek (POL) 8.120