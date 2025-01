Agências de fotos Getty e Shutterstock anunciam fusão

A agência Getty Images vai se fundir com o banco de imagens Shutterstock para criar um gigante no setor de conteúdo visual, anunciaram nesta terça-feira (7) as duas empresas americanas em um comunicado de imprensa conjunto.

Com esta operação, ambas as empresas pretendem unificar as suas gigantescas plataformas e bancos de imagens para conseguirem simultaneamente uma economia entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões (R$ 916 milhões e R$ 1,2 bilhão) nos três anos seguintes à conclusão da fusão.

O novo grupo - Getty Images Holdings - será avaliado em aproximadamente US$ 3,7 bilhões (R$ 22,6 bilhões), segundo o comunicado.