Investigadores sul-coreanos obtêm nova ordem de prisão do presidente destituído Yoon

A imprensa local informou que Yoon provavelmente compareceria no primeiro dia do julgamento, mas seu advogado disse à AFP que sua presença ainda não foi decidida.

Um deputado da oposição, Youn Kun-young, denunciou que a residência de Yoon estava "se transformando em uma fortaleza" e afirmou que os guardas estavam instalando arame farpado e barricadas para veículos.

Além disso, muitos apoiadores do líder conservador acamparam do lado de fora, apesar das temperaturas congelantes do inverno de Seul.

