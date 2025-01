Soberania do canal 'não é negociável', responde Panamá a Trump

O Panamá declarou nesta terça-feira (7) que a soberania de seu canal interoceânico "não é negociável", horas depois de o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se negar a descartar ações militares para retomar o controle desta via estratégica.

"O presidente [do Panamá] José Raúl Mulino já disse: a soberania de nosso canal não é negociável e é parte de nossa história de luta e uma conquista irreversível", disse o chanceler panamenho Javier Martínez-Acha ao ler uma declaração.

O diplomata acrescentou que "as únicas mãos que controlam o canal são panamenhas e continuará sendo assim", ao desvirtuar afirmações de Trump de que há soldados chineses operando a via que liga os oceanos Pacífico e Atlântico e por onde passa 5% do comércio marítimo mundial.