Moradores armados assumem segurança nos bairros de Damasco

Os combatentes do HTS são visíveis em toda a capital, onde guardam prédios do governo, incluindo o Palácio Presidencial e a sede da polícia.

As autoridades permitem que os sírios se inscrevam na academia de polícia para reconstituir suas forças.

Quanto aos recrutas e soldados, os novos líderes pediram a eles que "regularizassem" sua situação em centros específicos, onde lhes foi solicitado que entregassem suas armas.

Nas cidades de Aleppo, no norte, e Homs, no centro, os moradores também pegaram em armas para proteger seus bairros com o apoio das autoridades, disseram moradores locais à AFP.

Desde que chegou ao poder, o HTS e seus aliados lançaram operações de segurança nas principais cidades, incluindo Homs e Aleppo, com o objetivo declarado de erradicar os "remanescentes das milícias de al-Assad".

mam-lk/jos/at/sg-mas/zm/jmo