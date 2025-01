Terremoto intenso no Tibete chinês deixa cerca de 100 mortos

O presidente chinês, Xi Jinping, apelou a "esforços de busca e resgate em grande escala, minimizando ao máximo as vítimas, realocando adequadamente os moradores afetados e garantindo sua segurança e bem-estar no inverno", acrescentou a rede.

A Xinhua garantiu que "as autoridades locais estão entrando em contato com várias cidades do condado para avaliar o impacto do terremoto". Também enviaram ajuda emergencial, como barracas de campanha, cobertores e outros materiais para resistir às intempéries da região, acrescentou a agência.

As temperaturas durante o dia em Dingri rondaram os -8ºC e devem cair para -18ºC ao entardecer, segundo o instituto meteorológico da China.

Este condado de alta altitude na região do Tibet tem cerca de 62.000 habitantes e fica na encosta chinesa do Monte Everest.

Embora os sismos sejam comuns nesta região, o desta terça-feira foi o mais intenso registrado em um raio de 200 quilômetros nos últimos cinco anos, informou o instituto sísmico chinês.

- Zona de terremotos -

O tremor também foi sentido na capital do Nepal, Catmandu, a mais de 200 km do epicentro, e no povoado de Lobuche, próximo ao acampamento base do Everest.