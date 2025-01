Ucrânia diz que os combates continuam em Kurakhove, cidade crucial que os russos afirmam controlar

O Estado-Maior ucraniano indicou em seu relatório diário que repeliu 26 ataques russos nas últimas 24 horas, incluindo em Kurakhove.

Um mapa dos combates feito pelo blog militar DeepState, próximo ao Exército ucraniano, mostra toda a cidade sob controle russo.

Segundo o DeepState, seguido por mais de 800 mil pessoas no Telegram, "combates intensos" também ocorrem em Toretsk, mais ao norte, onde soldados russos penetraram "nas periferias norte e noroeste".

Nos últimos meses, a Rússia acelerou seus avanços no leste da Ucrânia. Os mais importantes desde desde as primeiras semanas da ofensiva em fevereiro de 2022 ocorreram no final de 2024.

Porém, desde então, Moscou não fez grandes progressos e, segundo Kiev, sofre perdas colossais.

Ao mesmo tempo, na região russa de Kursk, após semanas de operações para tentar repelir as forças ucranianas, Moscou anunciou um contra-ataque de Kiev.