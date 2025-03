México apreende 42 quilos de fentanil em cidade fronteiriça com EUA

O governo do México anunciou, nesta sexta-feira (14), a apreensão de 42 quilos de fentanil em uma cidade do nordeste fronteiriça com os Estados Unidos.

Essa apreensão aconteceu em Tecate (estado da Baixa Califórnia), no marco de uma operação lançada em fevereiro como parte de um acordo para que o presidente americano, Donald Trump, suspendesse temporariamente a imposição de tarifas de 25% para as importações do país vizinho.

A droga foi encontrada junto com sete quilos de heroína dentro de um carro no qual estavam três pessoas que tentaram evadir controles das autoridades, informaram em um comunicado as instituições de segurança e o Ministério Público.