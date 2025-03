Mandante da morte de Gritzbach pagou R$ 900 mil por filme do PCC, diz DHPP

O tenente Genauro, do 23º Batalhão (Pinheiros) foi acusado de ter dado fuga para o cabo e o soldado. Ele e Dênis trabalharam na Força Tática do 42º Batalhão, em Osasco (SP).

Prisões preventivas

O Departamento de Homicídios também indiciou e pediu as prisões preventivas do narcotraficante Cigarreiro, e dos comparsas dele, Diego dos Santos Amaral, o Didi, e Kauê do Amaral Coelho, 29.

Cigarreiro e Didi foram apontados como os mandantes do assassinato. Kauê é o olheiro que estava no aeroporto no dia do crime e avisou aos atiradores o exato momento em que a vítima deixava o saguão do Terminal 2.

Os três estão foragidos e vão responder por homicídio e organização criminosa. Didi é primo de Kauê e participou, junto com Cigarreiro, do sequestro de Gritzbach em janeiro de 2022, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Kauê pagou R$ 18.500,00 em passagens áreas para o diretor do filme viajar para a Europa, onde participou de um festival de cinema e recebeu na Itália o prêmio de menção honrosa pelo documentário "O Grito"