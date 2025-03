Premiê britânico diz que Putin terá que iniciar discussão séria

À margem dos esforços diplomáticos, durante a noite os combates continuaram e a Rússia anunciou que assumiu o controle de duas localidades na região fronteiriça de Kursk, onde iniciou uma ofensiva.

- Combates na região de Kursk -

À medida que as conversações aceleravam para obter um cessar-fogo, Moscou intensificou a pressão durante a semana para retomar grande parte do território que a Ucrânia capturou no oeste de Kursk.

Zelensky negou no sábado qualquer "cerco" às tropas ucranianas na região de Kursk.

"Nossas tropas continuam contendo os agrupamentos russos e norte-coreanos na região de Kursk", declarou.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as tropas tomaram o controle das localidades de Zaoleshenka e Rubanshchina, ao norte e ao oeste da cidade de Sudzha, a principal cidade que Moscou recuperou esta semana.