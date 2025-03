EUA sanciona líder de gangue guatemalteca de contrabando de migrantes

Além disso, junto com outros membros da López, a mulher sancionada usou "bancos americanos para receber e emitir pagamentos como parte de suas operações de contrabando de pessoas", acrescentou.

Como resultado das sanções, todos os bens e participações de Hernández Pérez em ativos localizados nos Estados Unidos ou em posse ou controle de cidadãos americanos estão bloqueados.

Segundo autoridades americanas, López gerou entre US$ 104 milhões e US$ 416 milhões (R$ 503 milhões e R$ 2 bilhões na cotação da época) em lucros ilícitos entre setembro de 2020 e 2023, cobrando de cada migrante entre US$ 13 mil e US$ 16 mil (R$ 62.930 e R$ 77.451, na cotação da época).

O governo Trump perseguirá "atores criminosos como Hernández Pérez e a organização de contrabando de pessoas López, que perpetuam a crise da migração ilegal e ameaçam a segurança dos americanos", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, segundo o comunicado.

Agentes especiais lançaram uma operação contra López em 2023 e, em julho de 2024, vários de seus membros foram sancionados.

