Empresário que estava desaparecido é encontrado morto em cova rasa no MA

A Polícia Civil do Maranhão encontrou o corpo do empresário Francisco de Assis Soares Dias, 39, enterrado em uma cova rasa no quintal de uma residência na cidade de Imperatriz, onde morava. Francisco havia desaparecido na última quinta-feira.

O que aconteceu

Corpo foi encontrado anteontem, cinco dias após o desaparecimento. O empresário foi morto por golpes de faca no tórax e na cervical, e teve o corpo parcialmente queimado, segundo informações divulgadas pela PCMA.

Francisco foi visto com vida pela última vez ao entrar na casa do suspeito do crime, que mora em frente ao lava jato da vítima. Imagens das câmeras de segurança da rua mostram quando o empresário, usando uma camisa laranja, entra na casa.