Professora acusada de assediar alunos diz ser perseguida por 'ser bonita'

Após ser presa sob acusações de assédio sexual contra alunos menores de idade, uma professora e treinadora de futebol disse a policiais nos Estados Unidos que estava sendo perseguida "por ser bonita".

O que aconteceu

Professora foi acusada de abusar de aluno de 15 anos, em 2023. Christina Formella, de 30 anos, foi presa e oficialmente acusada de ter uma "relação sexual inapropriada com um estudante", e deve responder por abuso e assédio sexual agravado. A policiais, ela teria dito que "todos a perseguem por ser bonita", mas que "só é uma pessoa boa que se importava muito com a vítima".

Mãe de vítima teria descoberto assédio em mensagens no celular do filho. No último sábado, ela e o rapaz foram à delegacia local para prestar queixa contra Formella, que teria abusado do rapaz em dezembro de 2023. O crime teria ocorrido enquanto os dois estavam sozinhos em uma sala de aula para uma "sessão de tutoria" na escola onde ele estudava, Downers Grove South High.