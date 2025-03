Câmara define presidentes das comissões permanentes; veja quem são e a divisão por partido

As lideranças das comissões na Câmara são definidas conforme o tamanho das bancadas. Cada partido indica um deputado para presidir as comissões, e a escolha se dá por meio de votação secreta. Na primeira rodada, é necessário obter mais da metade dos votos; se não houver decisão, uma segunda votação ocorre, sendo suficiente ter mais votos a favor do que contra, desde que a maioria dos integrantes esteja presente.

Duas comissões ainda não realizaram suas reuniões para escolha de presidentes. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, cuja liderança caberá ao MDB, e a Comissão de Administração e Serviço Público, que será comandada pelo Avante, deverão definir seus presidentes na próxima semana.

Veja a lista completa dos deputados eleitos para as comissões:

União Brasil

Comissão de Constituição e Justiça - Paulo Azi (União-BA)

Comissão de Educação - Maurício Carvalho (União-RO)